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DÜNYA

Ailesinin öldüğünü telefonda öğrendi... Gazzeli doktor ve kardeşi kahroldu

Gazze'deki Endonezya Hastanesi Ameliyatlar Bölüm Başkanı Doktor Muhammed el-Ran, İsrail'in saldırısında evinin bombalandığı ve ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi. Doktor Muhammed el-Ran'ın aynı hastanede görev yapan doktor kardeşi Muayyed el-Ran ise haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Gazze'deki Endonezya Hastanesi Ameliyatlar Bölüm Başkanı Doktor Muhammed el-Ran, İsrail'in saldırısında evinin bombalandığı ve ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi. Doktor Muhammed el-Ran'ın aynı hastanede görev yapan doktor kardeşi Muayyed el-Ran ise haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

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