Ailesinin öldüğünü telefonda öğrendi... Gazzeli doktor ve kardeşi kahroldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği Komisyonunun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir"

1 koyup 10 kazandıklarını duydu köydeki tüm mal varlığını satıp Ankara'ya gitti sonu kabus oldu

İsrail marketi vurdu içerdeki insanlar böyle öldü! Tamamı sivil genç ve çocuklar işte o anların videosu