Ailesinin öldüğünü telefonda öğrendi... Gazzeli doktor ve kardeşi kahroldu
Gazze'deki Endonezya Hastanesi Ameliyatlar Bölüm Başkanı Doktor Muhammed el-Ran, İsrail'in saldırısında evinin bombalandığı ve ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi. Doktor Muhammed el-Ran'ın aynı hastanede görev yapan doktor kardeşi Muayyed el-Ran ise haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.
Gazze'deki Endonezya Hastanesi Ameliyatlar Bölüm Başkanı Doktor Muhammed el-Ran, İsrail'in saldırısında evinin bombalandığı ve ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi. Doktor Muhammed el-Ran'ın aynı hastanede görev yapan doktor kardeşi Muayyed el-Ran ise haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.