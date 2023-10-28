BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
GÜNCEL

Adana’da şaşkına çeviren kaza: Kanepede uyuyan adama otomobil çarptı görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Adana’da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde bulunan bir dişçi muayenehanesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre fırıncı Cengiz Adlı (24), rahatsızlandığı için muayenehane önünde bulunan kanepede uyuyakaldı.

Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 YF 184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve kanepeye çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşırdı

Bu sırada kanepede uyuyan Cengiz Adlı ise uyanarak neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kaçtı

Polisin geldiğini duyan otomobil sürücüsü, ‘Arabayı kenara çekeceğim’ diyerek otomobiline bindi ve kaçtı.

O anlar güvenlik kamerasında

Ayrıca otomobilin kanepeye çarpma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gazetecilere konuşan Cengiz Adlı, ölümün kendisini teğet geçtiğini söyleyerek, “Biraz rahatsızdım ve kanepede uyuyordum. Bir anda kanepe sarsıldı ve baktım ki araç çarpmış. Çok korktum. Allah beni çocuğuma bağışladı. Ölüm adeta beni teğet geçti. Görüntüleri izleyince ne kadar şanslı olduğumu gördüm” dedi.
Öte yandan kaza nedeniyle diş hekiminin muayenehanesinin camının da kırıldığı görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü: O anlar kamerada
Halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü: O anlar kamerada
13 yaşındaki kız çocuğunu takip edip, eve girmeye çalışan adamın itirafları kamerada
13 yaşındaki kız çocuğunu takip edip, eve girmeye çalışan adamın itirafları kamerada
Ali Yerlikaya duyurdu 'Mercek' operasyonlarında 1858 kişi gözaltına alındı
Ali Yerlikaya duyurdu 'Mercek' operasyonlarında 1858 kişi gözaltına alındı
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri
Aşırı hız ve dikkatsizliğin yol açtığı kaza anları kamerada
Aşırı hız ve dikkatsizliğin yol açtığı kaza anları kamerada
Norveçli bisikletçinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Norveçli bisikletçinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
İstanbul Bağcılar'da hurdacı dükkanında patlama oldu! İşte patlama anları...
İstanbul Bağcılar'da hurdacı dükkanında patlama oldu! İşte patlama anları...
Mersin'de 610 kg kokain ele geçirildi: Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı
Mersin'de 610 kg kokain ele geçirildi: Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı
Ailesinin öldüğünü telefonda öğrendi... Gazzeli doktor ve kardeşi kahroldu
Ailesinin öldüğünü telefonda öğrendi... Gazzeli doktor ve kardeşi kahroldu
Meclis Genel Kurulu'nda Celal Adan'ın mikrofonu kapatıp HEDEP'lilere ettiği küfür canlı yayına yansıdı!
Meclis Genel Kurulu'nda Celal Adan'ın mikrofonu kapatıp HEDEP'lilere ettiği küfür canlı yayına yansıdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği Komisyonunun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği Komisyonunun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir"
1 koyup 10 kazandıklarını duydu köydeki tüm mal varlığını satıp Ankara'ya gitti sonu kabus oldu
1 koyup 10 kazandıklarını duydu köydeki tüm mal varlığını satıp Ankara'ya gitti sonu kabus oldu