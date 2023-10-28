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13 yaşındaki kız çocuğunu takip edip, eve girmeye çalışan adamın itirafları kamerada

Küçükçekmece’de bir şahıs depremzede olduğunu söyleyerek 13 yaşındaki kız çocuğuna 10 bin lira teklif edip çay içmek istedi. Evine kadar takip eden şahsı, 13 yaşındaki kızın babası yakaladı. Baba, şahıstan çocuğuna yaptıklarını anlatmasını isteyip daha sonra darp ederken o anlar da kayda alındı.

Olay, 24 Ekim tarihinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki kız çocuğunu takip eden F.A., okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız çocuğunun önünü kesti. Çocukla çay içmek için 10 bin lira teklif eden adam, kız çocuğuna ‘ben depremzedeyim, babamı depremde kaybettim, psikolojim bozuk’ yalanını söyledi. Çay içmeyi kabul etmeyen kız çocuğunun sonraki gün evine giden F.A. kapıyı çaldı ve “Beni emlakçı Fuat gönderdi” dedi.

Bunun üzerine arkasında çocuk kilidi takılı olan kapıyı yarım açan kız çocuğu karşısında F.A.’yı görünce kapıyı kapatmak istedi. Eliyle iterek kapıyı açmaya uğraşan F.A. kilit nedeniyle kapıyı açamayınca kapıyı yüzüne kapattı. Yüzüne kapanan kapının ardından adam evden hızlıca uzaklaştı. Kızının yaşadıklarını öğrenen baba arkadaşlarıyla beraber F.A’yı bularak boş bir araziye götürdü.

Arazide baba F.A.’dan çocuğuna yaptıklarını anlatmasını istedi. Babanın sorularına cevap veren adam, yalan söyleyince baba ve arkadaşları tarafından darp edildi. Kız çocuğunu takip ederek evine girmeye çalışan adamın itirafları, babanın arkadaşı tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Baba ve arkadaşlarının dövdüğü ve her şeyi itiraf ettirdiği F.A’nın polise teslim edilmeden serbest bırakıldığı öğrenildi.

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