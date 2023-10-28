Ali Yerlikaya duyurdu 'Mercek' operasyonlarında 1858 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya:"76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek" operasyonlarında; bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı Tabanca, 44 Uzun Namlulu Tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. Bin 858 şüpheli şahıs göz altına alındı."

İçişleri Bakanı Yerlikaya:"76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek" operasyonlarında; bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı Tabanca, 44 Uzun Namlulu Tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. Bin 858 şüpheli şahıs göz altına alındı."