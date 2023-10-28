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Halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla bir halı sahada futbol oynayan Orhan Tosun (41), top ayağındayken bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun’u Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tosun kurtarılamadı.

Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan Tosun’un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Bu arada Tosun’un kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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