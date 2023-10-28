Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Çalışmasını yapıyoruz savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Batılı liderler İsrail ateşkes çağrısı dahi yapmıyor. Ey Batı ne kadar çocuk, kadın ölmesi lazım? Ne kadar yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Bu gece Gazze'nin halini gördünüz değil mi? Her taraf karanlık hiçbir şey yok. Yiyecek yok. Hastaneler karanlık. Anestezi kullanmadan ameliyat yapıyorlar. Ey dünya bütün gerçekleri görüyorsunuz. BM Genel Sekreteri haykırıyor. Duymuyorsunuz. Sağır oldunuz, kör oldunuz." dedi.