Yeşaya kehanetinden bahseden Binyamin Netenyahu: Kudüs de Mescid-i Aksa da bizimdir

Geçtiğimiz günlerde Büyük İsrail krallığını içeren Yeşaya kehanetinin gerçekleşeceğini söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun, 5 yıl önce "Kudüs de Mescid-i Aksa da bizimdir" dediği ortaya çıktı.

Gazze'yi 22 gündür aralıksız bombalatarak çoluk çocuk demeden katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, sosyal medyada dolaşan bir videoyla yeniden gündemde.

5 yıl önce bir toplantıda yaptığı konuşmada Netenyahu'nun kışkırtıcı sözleri meselenin sadece Gazze olmadığını gösterdi.

Yeşaya kehaneti

Yeşaya kitabı, Tanah'taki Son Peygamberlerin ilk kitabıdır; bu kitabın ardından Hezekiel, Yeremya ve Oniki küçük peygamber kitapları gelir. Hristiyanlıktaki Eski Ahit'te ise bu sıralama biraz farklıdır.

Yeşaya’nın Kutsal Kitap’ta yer alan kehanetlerinden birçok farklı konuda bahsedilir.

İşaya’nın kehaneti, İsrail’in geleceği hakkında önemli bir kehanettir. Bu kehanet, İsrail’in adalet ve barış için bir güç olacağına dair bir umut vaat eder.

İşaya’nın İsrail’e ilişkin kehanetleri şunlardır:

İsrail, Tanrı’nın seçkin halkı olacaktır.

İsrail, tüm uluslara adalet ve kurtuluş getirecektir.

İsrail, dünyanın ışığı olacaktır.

İsrail, Tanrı’nın krallığı olacaktır.

Yeşaya’nın kehanetleri, hem tarihsel hem de teolojik açıdan büyük öneme sahiptir. Bu kehanetler, İsrail’in geleceğini ve Yahudi inancının temelini oluşturur.