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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyeti Bayramı'nı böyle kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla kutladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştıı videoda yaptığı konuşma, vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın Cumhuriyet Bayramı kutlaması:

"Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun"

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