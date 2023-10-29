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GÜNCEL

Hiç kimse böyle anlatmadı! Türkiye bu öğretmenin 'cumhuriyet' videosunu konuşuyor

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılı kutlama etkinliklerinde, Sosyal Bilgiler öğretmeni Mustafa Öznay, okulda yapılan törende konuşarak dinleyenleri duygulandırdı. Öznay, "Cumhuriyet anne-babalarınızın birlikte oy kullanmaya gidebilmesi, kız çocuklarının sınıfta parmak kaldırmasıdır!" dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılı kutlama etkinliklerinde, Sosyal Bilgiler öğretmeni Mustafa Öznay, okulda yapılan törende konuşarak dinleyenleri duygulandırdı. "Cumhuriyet anne-babalarınızın birlikte oy kullanmaya gidebilmesi, kız çocuklarının sınıfta parmak kaldırmasıdır!" diyen Öğretmen Mustafa Öznay’ın yaptığı konuşma sosyal medyada on binlerce beğeni aldı. Öznay öğretmenin, Öğretmen TR adlı sosyal medya hesabından paylaşılan konuşması ise şu şekilde:

- Bugün bir başka ülkede cumhuriyeti anlatıyor olsaydım, sadece bir yönetim biçiminden bahsedecektim. Halkın belirli sürelerle seçtiği, milletvekilleriyle kendini yönetmesi diye.

- Ama bizim için cumhuriyet bir yönetim biçiminden çok daha fazlası. Ülkesi dört bir tarafından işgal edilmiş bir ulusun dünyaya meydan okumasıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet, mezarın olacağını bilerek ellerinle siper kazmaktır.

- 25 kiloluk mermiyi saatlerce sırtında taşıyan Türk kadınıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet imkansıza inanmaktır.

- Cumhuriyet kadına değer vermektir. ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözüdür Cumhuriyet.

- Cumhuriyet, İnebolu’dan Kastamonu’ya 9 aylık bebeğiyle mermi taşırken 21 yaşında donarak şehit olan Şerife Bacı’nın çocuğu için kurduğu hayalleridir.

- Anne babalarınızın birlikte oy kullanmaya gidebilmesidir Cumhuriyet. Cumhuriyet, kız çocuklarının hayal kurması, sınıfta parmak kaldıran kız öğrencidir Cumhuriyet.

- Cumhuriyet, sanat bir milletin hayat damarı görmektir.

- Resim, heykel müzesidir, güzel sanatlar fakültesidir.

- İstanbul’da Şehir; Ankara’da Devlet Tiyatrosu’dur Cumhuriyet.

- Cumhuriyet, üretmektir. Borç içinde kurulmuş yeni devletin, Nazilli’de basma; Uşak’ta şeker; Beykoz, Paşabahçe’de Şişecam; Kayseri’de açtığı uçak fabrikasıdır Cumhuriyet.

- Cumhuriyet, cahillikle savaşın, düşmanla savaş kadar önemli görmektir.henüz 25 günlük öğretmenken adını ilk kez duyduğu köyde, evinde şehit edilen 21 yaşındaki Neşe Ayten öğretmendir.

- Cumhuriyet; Trablusgarp’da, Kafkaslar’da, Çanakkale’de, Balkanlar’da, Afyon Kocatepe’de ve İzmir’in dağlarında Mustafa Kemal’dir.

- Cumhuriyet, onun açtığı aydınlık yoldur, fazilettir Cumhuriyet. Erdemdir, onurdur, gururdur Cumhuriyet.

- Cumhuriyet, bu topraklarda onlara borçlu doğmaktır ve bunun sorumluluğunu her seferinde sırtında taşıyıp vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır bilinciyle hareket etmektir Cumhuriyet.

- Cumhuriyet, bizim için bir yönetim biçiminden çok daha fazlasıdır. Ve 29 Ekim tatil değildir. Onun deyimiyle ‘En büyük bayramdır’.

- Bugün vesilesiyle başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bize bu kutsal bayrağın altında özgürce nefes alma hakkı tanıyıp bu uğurda nefeslerini veren tüm kahramanları; saygıyla, rahmetle anıyoruz, nur içinde yatsınlar.

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