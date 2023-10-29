 Cumhuriyet Bayramı'nda komandoların zeybek oyunu hayran bıraktı

KASTAMONU’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında komando birliği tüfekleriyle gösteri yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün oynadığı zeybek oyununu oynadı.

Kastamonu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. 2021 yılında Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ve 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli görevler alarak birçok canın kurtarılmasında görev üstlenen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından iple iniş gösterisi de yapıldı. JAK ekipleri, iniş sırasında dev Türk bayrağı açarak vatandaşları selamladı.

Atatürk'ün oynadığı zeybeği oynadılar

Daha sonra Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando Bölüğü'nde eğitim gören Jandarma Komanda Timi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de oynadığı Ege yöresine ait zeybek oyununu oynadı. Komandoların zeybek oyunu vatandaşlardan dakikalarca alkış aldı. Ayrıca komandolar, tüfekleriyle gösteri yaparak dosta güven, düşmana korku sardı.