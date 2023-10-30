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"Kafalar" üyesi Bilal Hancı eşi Esin Çepni'yi aldattı! İşte ihanetin görüntüsü...

Ünlü YouTuber Bilal Hancı'nın bir gece kulübünde eşi Esin Çepni'yi aldattığı ortaya çıktı. Bilal Hancı'nın genç bir kadınla olan görüntülerini paylaşan Çepni, "Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış" ifadesini kullandı.

YouTube'da milyonlarca takipçisi bulunan Kafalar Grubu'nun üyelerinden Bilal Hancı, bir gece kulübünde eşini aldatmış. Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Hancı'nın bir kadınla öpüştüğü videoları yayınlayarak gözyaşlarına boğuldu. 2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı'nın ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle dile getirdi: Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum. Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış.

Eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla öpüştüğü görüntüleri ifşa ettikten sonra gözyaşlarına boğulduğu anları da yayınlayan Çepni, "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bilal Hancı ise eşinin paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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