Filenin Sultanı Zehra Güneş Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Jokeri Volkan Demirel'ie bakın ne sordu kaç para kazandı

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Zehra Güneş, atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de katıldı. Kazandığı parayı Hatay'daki voleybolcu kızlara bağışlayan Zehra Güneş, 200 bin liralık soruda Volkan Demirel'i aradı. Zehra Güneş yarışmadan 300 bin lira kazandı...

VakıfBank ve A Milli Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında milyoner yarışmasına katıldı. Güneş, Fenerbahçe sorusunda, takımın eski kalecisi, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den yardım aldı.

Milli voleybolcu, 6 Şubat depreminde vefat eden, "hayali Zehra Güneş olmak olan" Ceren Topal'ın takımı Hatayspor'a ödülü bağışlayacağını dile getirdi. Güneş'e Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hatayspor'un antrenör ekibi ve başkanı eşlik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Güneş, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kızı olarak onun gösterdiği ilkelerin ışığında küçük kızlarımıza, arkadaşlarıma, yaşıtlarıma ve Türk kadınlarına örnek olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Minnetim sonsuz Atama ve silah arkadaşlarına" dedi.

"2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ile Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur" sorusunun ardından Güneş, joker hakkını Volkan Demirel'i arayarak kullandı. Güneş'in diğer telefon joker haklarında ise Naz Aydemir Akyol ile Kalben yer aldı.

Demirel ise sorunun doğru cevabı olan, "Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır" şıkkını söyleyerek Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki hedefiyle ilgili soruya Güneş, "Şu anki en büyük hedefimiz Olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı okumak ve altın ile ülkemize geri dönebilmek" yanıtını verdi.

Güneş'e, "Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023'te namağlup Avrupa şampiyonu olan ve olimpiyat elemelerini namağlup geçen 14 kişilik kadrosunun boy ortalaması kaçtır" sorusu yöneltildi. Güneş, kendisinin de dahil olduğu takım hakkındaki bu soruya, "186 santimetre" yanıtını vererek, 300 bin TL'lik ödülü bildi.

Güneş, 300 bin TL'lik ödülün sahibi olduktan sonra yarışmadan çekildi. 500 bin TL'lik soruyu açtıran Zehra Güneş, riske girmedi ve 300 bin TL'nin sahibi oldu.