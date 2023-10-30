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Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, motosikletten fena düştü! İlk kez vitesli kullanınca...

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmeyen 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez korkuttu. İlk kez kullandığı motosikletten düşen minik Zayn, pes etmeyerek motosikleti kullanmaya devam etti. Sosyal medya hesabında paylaşılan o anlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Minik Zayn Sofuoğlu’nun boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanabildiği videolar sosyal medyada ilgi görüyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’ı dünya genelinde milyonlar izliyor.

İlk kez vitesli motosiklet kullanan 4 yaşındaki Zayn bu kez korkuttu. Kontrolünü kaybederek düşen minik Zayn, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp motosikleti kullanmaya devam etti. O anlar Zayn’in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımda, “Hiçbir şey kolay öğrenilmiyor” ifadeleri yer aldı.

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