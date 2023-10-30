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DÜNYA

İsrail Başbakanı Netenyahu 'kadını, bebekleri ve emzirenleri öldürün' diyen Tevrat ayetini paylaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, basın toplantısında "Kutsal kitabımız diyor ki "Amalek'in sana yaptıklarını hatırlamalısın" dedi. Bahsedilen ayette "Şimdi gidin ve Amalek'i vurun. Sahip oldukları her şeyi tamamen yok edin ve onları bağışlamayın; Hem erkeği hem de kadını, bebekleri ve emzirenleri, öküzleri ve koyunları, develeri ve eşekleri öldürün." deniliyor.

Başbakanı Benyamin Netanyahu, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ardından dini söylemlere ağırlık vermeye başladı.

Geçkiğimiz günlerde Büyük İsrail krallığının kurulacağını içeren Yeşaya kahanetinin gerçekleşeceğini söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Netenyahu, yine bir provokasyona imza attı. 

Amelika kavminin İsrailoğulları'na saldırısı

Netenyahu, son düzenlediği basın toplantısında 30 asır önce bir savaşta Arap Amâlika kavminin (Amalek) İsrailoğulları'na yaptıklarına atıfla "Tevrat bize Amalek'in sana yaptığını hatırla, der. Evet, biz de hatırlıyoruz ve savaşıyoruz" diyerek İsrail askerlerine 3 bin yıllık Yahudi savaş geleneğinin bir parçası olduklarını ifade etti ve "Ölümcül düşmanı yenmek ve topraklarımızdaki varlığımızı güvence altına almak için savaşmak zorundayız" dedi.

"Kadını, bebekleri ve emzirenleri, öküzleri öldürün"

Tevratta bahsedilen ayette "Şimdi gidin ve Amalek'i vurun. Sahip oldukları her şeyi tamamen yok edin ve onları bağışlamayın; Hem erkeği hem de kadını, bebekleri ve emzirenleri, öküzleri ve koyunları, develeri ve eşekleri öldürün." yazıyor. (Çıkış 17:14-16; 1. Samuel 15:3)

Yahudi geleneğinde Amalek'ten öç almak, "İsrail Tanrısı'nın öcünü almak ve O'nu onurlandırmak" olarak kabul ediliyor.

Savaş başladı Netenyahu Tevrat'a sarıldı

Netanyahu, 9 Ekim'deki konuşmasında Tevrat'ın Samuel kitabındaki "İsrail'in sonsuzluğu yalan söylemez" ifadesine işaret ederek, "İsrail'in kuruluşunun bir mucize; bir iman ve çalışma örneği" olduğunu dile getirdi.

Olayların patlak verdiği 7 Ekim'deki konuşmasında da Netanyahu, "İsrail halkının kahramanlarının yolunda ilerlediğinizi unutmayın; Yeşu, Yahuda Makkabi, 5708 yılı (İbrani takvimininin miladi karşılığı olarak 1948 yılı) ile tüm İsrail savaşlarının kahramanlarının yolu." ifadelerini kullandı.

Laik görüşlü olmasıyla tanınan Netanyahu'nun daha önceki konuşmalarında Tevrat'tan nadiren alıntı yaptığı biliniyor.

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