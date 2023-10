İsrail, Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! Erdoğan'ın sert sözleri sonrası...

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki kanser tedavisi yapan tek yer olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombaladı. Dışişleri Bakanlığı, 'koordinatları dahil tüm bilgiler önceden paylaşıldığını, ancak buna rağmen İsrail'in hastaneyi vurduğunu açıkladı. Saldırının AK Parti'nin İstanbul'daki Filistin Mitingi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkan 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, Türkiye'nin yaptırdığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin inşaatı, 2017 yılında tamamlanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, hastaneye yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İsrail'in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz."

"Gazze'deki tek kanser hastanesi olan, söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: O kat boşaltılmasa...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki Türk hastanesinin vurulmasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

- Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar.

- Gazze’de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafı dün saat 23.00 civarında yoğun bir şekilde bombalandı.

- Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldık.

- Hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmansa, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade etmiştir. Eğer tedbir alınmasaydı can kaybı kaçınılmazdı.

- Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze’deki tek kanser hastanesidir. Hastaların şu an başka bir seçeneği yok. Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları ise tükenmiş durumda.

- Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkânsız olduğu bilinmektedir.

- Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: “Hareket eden her şey bombalanıyor.”

- İnsanlık kaygı içinde. Türkiye’nin tüm insanları, tüm sağlık çalışanları büyük kaygı içinde. Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı.

