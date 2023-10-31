İsrail, Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! Erdoğan'ın sert sözleri sonrası...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki Filistin Mitinginde İsrail'e yönelik sert eleştirilerinin ardından Gazze'de kanser hastalarını tedavi eden tek hastanesi olan Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki kanser tedavisi yapan tek yer olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombaladı. Dışişleri Bakanlığı, 'koordinatları dahil tüm bilgiler önceden paylaşıldığını, ancak buna rağmen İsrail'in hastaneyi vurduğunu açıkladı. Saldırının AK Parti'nin İstanbul'daki Filistin Mitingi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Tek kanser hastanesi, 2017'de açıldı

Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkan 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, Türkiye'nin yaptırdığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin inşaatı, 2017 yılında tamamlanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, hastaneye yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İsrail'in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz."

Koordinatlarını İsrail'e verip uyarmıştık

"Gazze'deki tek kanser hastanesi olan, söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir."