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63 yaşındaki fırıncı yanında çalışan kız çocuğunu böyle taciz etti! Pantolonunu yırtıp cinsel organını...

ADANA’da 63 yaşındaki fırıncı, annesi ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan ve okul harçlığını çıkarmak için fırında çalışmaya başlayan 16 yaşındaki kız çocuğuna “cinsel organın” göstererek taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Kız çocuğu o anlar cep telefonuyla görüntüledi.

İğrenç olay, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 28 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.A. bundan 3 ay önce okul harçlığını çıkarmak için bir fırında kasiyer olarak işe başladı.

3 kız babası sapık, önce elle ve sözle...

İlk başlarda her şey normal giderken, son bir haftada iş yeri sahibi 63 yaşındaki 3’ü kız 4 çocuk babası R.A. kız çocuğunu elle ve sözle taciz etmeye başladı. Kız çocuğunun fırın sahibini ittirmesine ve terslemesine rağmen bu devam etmeye başladı.

Pantolonunu yırtıp kıza cinsel organını...

27 Ekim günü de kimse yokken bu kez fırın sahibi pantolonunu yırtıp kız çocuğuna cinsel organını gösterdi. 28 Ekim günü de fırın sahibi yine cinsel organını kız çocuğuna gösterince bu kez E.A. bu anları cep telefonuyla görüntüleyip polis merkezine giderek fırıncıdan şikayetçi oldu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bunun üzerine polis fırına gelip yaşlı adamı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen yaşlı adam “çocuğa cinsel istismar girişiminden” tutuklandı.

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