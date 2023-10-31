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'Düğün fetişi neon' temalı partide Şeyma Subaşı kostümüyle dikkat çekti: Füze at böyle ölmeyiz

Mohammed Alsaloussi ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, düğün temalı bir partiye katıldı. Parti için taş ve tüy detaylı iddialı bir kostüm giyen Subaşı, takipçileri tarafından çok beğenildi.

2018 yılında boşandığı Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan ve 3 Mayıs'ta evlendiği mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den eylül ayında tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, dün düğün temalı bir partiye katıldı. Subaşı parti için beyaz iddialı bir kostüm tercih etti.

Katıldığı davetler ve tercih ettiği özel tasarım kıyafetlerle sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, 'Düğün fetişi neon' temalı bir partiye tüy, aksesuar ve işleme detaylı kostümle katıldı. Transparan bir elbise ayakkabı tercih eden Subaşı tarzı için "Benimle saatlerce dans etmek için yapılmış biricik striptizci ayakkabılarım" ifadelerini kullandı. Partiden bol bol paylaşım yapan ünlü isim, "Partinin teması 'Düğün fetişi neon' idi. Partide düğünümüzü kutluyorduk. Ama farklı bir kutlama oldu" dedi.

Şeyma Subaşı'nın parti kostümü takipçilerinden de tam not aldı. Subaşı için "Yine ortalığı yıkıyorsun" ve "Her şey çok güzel olmuş, sen busun" yorumları yapıldı.

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