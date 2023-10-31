Kadın kuyruk sallamazsa Türk erkeği bir şey yapmaz! Türk erkeği kadınlardan daha namuslu! Tuğba Ekinci'den tuhaf çıkış...

Şarkıcılık kariyeri biten Tuğba Ekinci, aykırı çıkışlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. "Türk erkeği kendisine kuyruk sallamayan kadına gitmez" diyen Ekinci, canlı yayında "Ben kadınların kuyruk salladığını düşünüyorum. Türk erkeği kadınlardan daha namuslu" dedi.

Sahhneye çıktığı dönemlerdeki aşırı seksi kıyafetleri nedeniyle eleştirilen Tuğba Ekinci, şarkıcılık hayatı bitince, sosyal medya ve televizyon ekranlarında yaptığı aykırı çıkışlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. TV 8'de 2. Sayfa programına katılan Tuğba Ekinci, yaptığı açıklamalarla program sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'i de çileden çıkardı. İşte Tuğba Ekinci'nin o tuhaf sözleri...

Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz

- Helal Süt emmiş Türk erkeği kadınlara yan gözle bakmaz, laf atmaz.

- Genç kızlara sesleniyorum, toplu taşıma araçlarında kıyafetlerinize dikkat edin. Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz.

- Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadınlar benim duruşumu örnek alsalar ne dayak yerler ne de başlarına bir şey gelir.

Türk erkekleri kadınlardan daha namuslu abi

- Ben kadınların kuyruk salladıklarını düşünüyorum. Türk erkeği kendisine kuyruk sallamayan kadına gitmez.

- Eğitim seviyesi olmayan ülkelerde askılıyla, mini etekle metroya binilmez. Bu adamlar köyde, ‘o senin halanın kızı, ona bakma’ diye uyarılan tipler…

- Türk erkekleri kadınlardan daha namuslu abi.