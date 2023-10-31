Devlet Bahçeli yeni yüzük ve rozetini anlattı! Rozetin adı Turan, üzerinde her şey var...

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün partisinin TBMM Grubu'nda konuştu. Bahçeli'nin yakasındaki rozet ve parmağındaki yüzük dikkat çekti. Bahçeli, grup sonrası o rozet ve yüzüğün anlamını anlattı...

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi. Kürsede parmağındaki yeni yüzüğü ve yakasındaki rozeti dikkat çeken Bahçeli, çıkışta gazetecilere yeni tasarım yüzük ve rozetini anlattı. "Rozetin adı Turan'dır" diyen Bahçeli, "Üzerinde Göktürkler var, kurt var, her şey var" dedi.