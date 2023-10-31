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Beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi! Hepsi ezildi feci görüntü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 Ankara'da korku dolu dakikalar yaşandı. Çankaya ilçesinde bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine beton mikseri düştü.

Bir apartmanın inşaatına çimento döken S.Z. idaresindeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle kontrolden çıktı. Beton mikseri durdurulamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kısımdaki başka bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine düştü.

Araçlar kullanılamaz hale geldi

Kimsenin yaralanmadığı olayda, beton mikserinin üzerine düştüğü araçlar kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Beton mikseri, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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