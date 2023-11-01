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İstanbul'da Torunlar rezidansta yangın çıktı! Rezidans boşaltıldı büyük panik...

İSTANBUL Mecidiyeköy'de Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'nın yerine yapılan Torunlar Rezidans'ta yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, rezidans boşaltıldı.

İstanbul Şişli'de Galatasaray'ın efsane stadı Ali Sami Yen'in yerine inşa edilen Torun Center binasında yangın çıktı. Mecidiyeköy’de bulunan iş merkezinin rezidans kısmında, dış cephe yanmaya başladı. Yangının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rezidansta kalanlar ise tahliye edildi.

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