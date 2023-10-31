BIST 7.616
DOLAR 28,29
EURO 30,05
ALTIN 1.814,55
YEREL

Bursa'da 400 bin liralık hırsızlık! Kiracısını soyan ev sahibi kamerada

BURSA'da kısa süre önce kiraya çıkan bir kadın, ev sahibi tarafından dolandırıldı. Durumu anlayan kiracı eve taktığı güvenlik kamerası sayesinde şüphelinin ev sahibi olduğunu gördü. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, kiracısının 400 bin lira değerinde ziynet ve dövizini çaldığı tespit edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Kızıl Sokak üzerinde kısa süre önce ev tutan Ecem Gökçe S., (33) ev sahibi Ayşegül K. (42) ile komşuluk ilişkilerine başladı. Bir süre sonra odasındaki ziynet eşya ve döviz koyduğu kutunun açıldığını ve değerli eşyalarının azaldığını fark eden Ecem Gökçe S., bunun üzerine evine güvenlik kamerası taktırdı.
Komşuluk ilişkileri devam eden Ecem Gökçe, ev sahibi Ayşegül K.’yi çaya davet etti.

Kirayı ödemek için cebinden dolar çıkaran Gökçe, ev sahibine parayı verirken, ikili sohbet sonrası dağıldı. Eğlenmek için dışarı çıkan Gökçe, evine kurduğu kamera ve alarm sisteminden dolayı cep telefonuna gelen bildirim sonrası kamera kayıtlarını izledi. Ev sahibinin değerli eşyaların olduğu kutudaki paralarını aldığını gören kiracı, gözlerine inanamadı.

Durumu polis ekiplerine bildirdi

Parasını çalan kişinin ev sahibi olduğunu anlayan Gökçe, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği incelediği güvenlik kameralarının ardından ev sahibine operasyon düzenledi. Ev sahibini takip eden ekipler para ve altınlara ulaşırken, Ayşegül K. ise gözaltına alındı. Hırsızlık anları kameraya yansıyan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi! Hepsi ezildi feci görüntü
Beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi! Hepsi ezildi feci görüntü
Kadın kuyruk sallamazsa Türk erkeği bir şey yapmaz! Türk erkeği kadınlardan daha namuslu! Tuğba Ekinci'den tuhaf çıkış...
Kadın kuyruk sallamazsa Türk erkeği bir şey yapmaz! Türk erkeği kadınlardan daha namuslu! Tuğba Ekinci'den tuhaf çıkış...
Devlet Bahçeli yeni yüzük ve rozetini anlattı! Rozetin adı Turan, üzerinde her şey var...
Devlet Bahçeli yeni yüzük ve rozetini anlattı! Rozetin adı Turan, üzerinde her şey var...
Çocuk pornocularına 48 şehirde operasyon! Telegram üzerinden grup kurarak...
Çocuk pornocularına 48 şehirde operasyon! Telegram üzerinden grup kurarak...
Filistin destekçisi, McDonald's şubesine yüzlerce canlı fare saldı: Müşteriler kaçıştı
Filistin destekçisi, McDonald's şubesine yüzlerce canlı fare saldı: Müşteriler kaçıştı
MSB, İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçide katılan denizaltılarda kaydedilen görüntüleri paylaştı
MSB, İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçide katılan denizaltılarda kaydedilen görüntüleri paylaştı
63 yaşındaki fırıncı yanında çalışan kız çocuğunu böyle taciz etti! Pantolonunu yırtıp cinsel organını...
63 yaşındaki fırıncı yanında çalışan kız çocuğunu böyle taciz etti! Pantolonunu yırtıp cinsel organını...
'Düğün fetişi neon' temalı partide Şeyma Subaşı kostümüyle dikkat çekti: Füze at böyle ölmeyiz
'Düğün fetişi neon' temalı partide Şeyma Subaşı kostümüyle dikkat çekti: Füze at böyle ölmeyiz
İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin evini bombayla böyle patlattı
İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin evini bombayla böyle patlattı
İsrail, Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! Erdoğan'ın sert sözleri sonrası...
İsrail, Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! Erdoğan'ın sert sözleri sonrası...
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Musevi lider Erdoğan'a sevgi gösterisi yaptı, Erdoğan yüz vermedi
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Musevi lider Erdoğan'a sevgi gösterisi yaptı, Erdoğan yüz vermedi
Türk yıldızlarının İstanbul Boğazı'ndaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten böyle görüntülendi
Türk yıldızlarının İstanbul Boğazı'ndaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten böyle görüntülendi