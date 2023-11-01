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Köprüde intihara kalkışan kişiyi Abdurrahim Albayrak böyle ikna etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray’ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, Boğaziçi Köprüsünde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi.

İş insanı eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek hayatını kurtardı.

Albayrak'ın ikna edebilmek adına gayret gösterdiği anlarda yanındaki kişinin "Sorununu halledemezsen köprü yine burada" sözleri hayretle karşılandı.

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