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Alanya AEDAŞ Bölge Müdürü öldü, kazanın görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde meydana gelen ve Alanya AEDAŞ Alanya Bölge Müdürü Murat Akın Akkan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, bu sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işe gelmek için 06 CD 063 plakalı Fiat Linea marka otomobili ile yola çıkan Alanya AEDAŞ Alanya Bölge Müdürü Murat Akın Akkan (37), yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kaza sırasında başını cama çarptığı öğrenilen Akkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza güvenlik kamerasında

Olayın ardından Akkan'ın hayatını kaybettiği güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Akkan'ın kullandığı otomobilin yağışlı havada bir anda kontrolden çıktığı, ardından yolun kenarındaki çöp konteynerine çarptıktan sonra taklalar atarak yol kenarındaki boşluk alana savrulduğu kayıtlara girdi.

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