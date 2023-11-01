İstanbul'da korkunç olay! Dere yatağındaki demir parmaklıklarda asılı halde bulundu

Japonya'da üretilen ARCHAX robotunun uzayda ve afetlerde kullanımı hedefleniyor

Meral Akşener: Allah'ım bize bu ülkeyi yönetmeyi nasip et! Dilan Polat’a, erkekleri Engin Polat’a dönmüş bu şerefsizlerden....

Metroda tükürük kavgası! İki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi bir yolcu o anları böyle kaydetti

'Aile' dizisinde Dilan Polat ve Engin Polat göndermesi

Bisikletle gelip 9 yaşındaki çocuğa hakaret edip gözüne biber gazı sıktı! Trabzonspor futbolcusu çıktı

Köprüde intihara kalkışan kişiyi Abdurrahim Albayrak böyle ikna etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Bakan Yerlikaya açıkladı! İzmir'de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da Torunlar rezidansta yangın çıktı! Rezidans boşaltıldı büyük panik...

Bursa'da 400 bin liralık hırsızlık! Kiracısını soyan ev sahibi kamerada

Beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi! Hepsi ezildi feci görüntü

Kadın kuyruk sallamazsa Türk erkeği bir şey yapmaz! Türk erkeği kadınlardan daha namuslu! Tuğba Ekinci'den tuhaf çıkış...

Devlet Bahçeli yeni yüzük ve rozetini anlattı! Rozetin adı Turan, üzerinde her şey var...