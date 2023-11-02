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Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine ait araçlar çekicilerle götürüldü

Dilan Polat ve Engin Polat’a ait şirketlerde kullanılan ve Ataşehir’de bulunan güzellik merkezinin önünde park halinde olan otomobiller, polis tarafından çekicilere yüklenerek götürüldü.

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haklarında operasyon yapılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik operasyonlar kapsamında, Ataşehir’de bulunan ve Polat ailesine ait olan güzellik merkezi önündeki otomobiller, polis tarafından çekicilere yüklenerek götürüldü. Dilan Polat ve Engin Polat’a ait şirketlerde kullanıldığı değerlendirilen farklı marka ve modellerdeki otomobiller, güzellik merkezi önüne sıra sıra dizilen çekicilere yüklenerek götürüldü.

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