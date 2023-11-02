BIST 7.529
DOLAR 28,34
EURO 30,09
ALTIN 1.808,81
YEREL

İzmir'de feci görüntü! Şakalaşan çocuklar otomobilin altında kaldı

İZMİR'in Buca ilçesinde yol üzerinde şakalaşırken bir aracın altında kalan 2 çocuk ağır yaralandı. Korkunç kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ufuk Mahallesi 889 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde şakalaştığı iddia edilen Suriye uyruklu H.T. (9) ve H.A.T. (10), A.Ç. idaresinde seyir halinde olan otomobilin altında kaldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede çocukların ağır yaralı oldukları belirlendi.

İki çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen çocukların hastanedeki tedavisi sürerken, sürücü A.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Korkunç kaza kamerada

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çocukların yerde boğuştuğu esnada yoldan gelen bir otomobilin altında kaldığı, daha sonra çevredeki vatandaşların yardıma koşarak çocukları aracın altından çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hayatından endişe ettiği eşi evde uyurken bulunan kadın sinir krizi geçirdi
Hayatından endişe ettiği eşi evde uyurken bulunan kadın sinir krizi geçirdi
Sakarya'da seyir halinde kopan teker otomobile çarptı! O anlar kamerada
Sakarya'da seyir halinde kopan teker otomobile çarptı! O anlar kamerada
Alanya AEDAŞ Bölge Müdürü öldü, kazanın görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü
Alanya AEDAŞ Bölge Müdürü öldü, kazanın görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü
İstanbul'da korkunç olay! Dere yatağındaki demir parmaklıklarda asılı halde bulundu
İstanbul'da korkunç olay! Dere yatağındaki demir parmaklıklarda asılı halde bulundu
Japonya'da üretilen ARCHAX robotunun uzayda ve afetlerde kullanımı hedefleniyor
Japonya'da üretilen ARCHAX robotunun uzayda ve afetlerde kullanımı hedefleniyor
Meral Akşener: Allah'ım bize bu ülkeyi yönetmeyi nasip et! Dilan Polat’a, erkekleri Engin Polat’a dönmüş bu şerefsizlerden....
Meral Akşener: Allah'ım bize bu ülkeyi yönetmeyi nasip et! Dilan Polat’a, erkekleri Engin Polat’a dönmüş bu şerefsizlerden....
Metroda tükürük kavgası! İki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi bir yolcu o anları böyle kaydetti
Metroda tükürük kavgası! İki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi bir yolcu o anları böyle kaydetti
'Aile' dizisinde Dilan Polat ve Engin Polat göndermesi
'Aile' dizisinde Dilan Polat ve Engin Polat göndermesi
Bisikletle gelip 9 yaşındaki çocuğa hakaret edip gözüne biber gazı sıktı! Trabzonspor futbolcusu çıktı
Bisikletle gelip 9 yaşındaki çocuğa hakaret edip gözüne biber gazı sıktı! Trabzonspor futbolcusu çıktı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi Abdurrahim Albayrak böyle ikna etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Köprüde intihara kalkışan kişiyi Abdurrahim Albayrak böyle ikna etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Bakan Yerlikaya açıkladı! İzmir'de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İzmir'de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da Torunlar rezidansta yangın çıktı! Rezidans boşaltıldı büyük panik...
İstanbul'da Torunlar rezidansta yangın çıktı! Rezidans boşaltıldı büyük panik...