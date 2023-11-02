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11 Kocalı İlknur! Kocası Zahide Yetiş'e çıktı: Beni 6 kez aldattı ama eve gelsin, kabulüm

7 Kocalı Hürmüz'ü geride bıraktı. 5 çocuk annesi İlknur isimli kadının kocası Mustafa, Zahide Yetiş'in programında anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Karısının kendisinden başka 8 sevgilisi olduğunu belirten Mustafa, "Çocuğum için karımın bana dönmesini istiyorum" diyerek herkesin ağzını açık bıraktı.

Star TV'de izleyicinin karşısına çıkan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında İlknur adlı evli bir kadının 11 erkekle görüştüğü gün yüzüne çıktı. 

Muhammed adlı vatandaş kendisini 6 kez aldatan eşi İlknur için programa başvurdu. Muhammed, eşinin evlenmeden önce kendisini 3 kez aldattığı, evlendikten sonra da 3 kere aldattığını söyledi.

İlknur isimli eşinin kendisi ile birlikteyken, hatta hamileyken evden kaçtığını anlatan Mustafa isimli adam, 8 birlikteliği ve 5 çocuğu olduğu söylenen İlknur Hanım'ın 10 kez evden kaçtığını anlattı.

11'nci kez dönmesi halinde eşini kabul edeceğini söyleyen Muhammed Bey "Çocuğum için bekliyorum" dedi.

Eşinin sosyal medyadan erkeklerle tanışıp kaçtığını söyleyen Muhammed Bey; "Evlendikten sonra beni 3 kez aldattı, evlenmeden önce de 3 kez aldatmıştı. Elimi ayağımı bağlayan tek şey çocuk." dedi.

Zahide Yetiş, İlknur Hanım'ın çocuklarının kimden olduğunu tahtaya frmül şeklinde yazarak bulmaya çalıştı. İlknur Hanım'ın canlı yayına katılmasının ardından eski sevgililer telefonla bağlanarak akılalmaz iddialar da bulundular.

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