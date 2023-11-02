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DÜNYA

İsrail iki mülteci kampını bombaladı! Cibaliye ve Bureyc kamplarında onlarca ölü var

İSRAİL'in Gazze'de sivil katliamı sürüyor. İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na ikinci kez bombalamıştı. İsrail bugün de iki ayrı mülteci kampına bomba yağdırarak sivilleri katletti. 

İsrail, Gazze'de bulunan Cibaliye ve Bureyc kamplarını vurdu. İki mülteci kampına yapılan saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti. İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'na iki gün üst üste bomba yağdırmış ve yüzlerce sivili katletmişti. Dünyadan gelen tepkiler de İsrail'i durduramadı.

İsrail ordusunun Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonrası yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

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