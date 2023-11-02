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MEDYA

Sırf Atatürk'e benziyor diye canlı yayında 1 milyon TL bağış topladı!

Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlarken ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısı, bir saatlik canlı yayında 1 milyon liradan fazla bağış topladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Tiktok hesabından canlı yayın açan Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Serdar Görel, 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldı. Görel'in takipçileri yorumları "Atam" mesajı ile doldurdu. Bazı takipçiler de yorumlarda gözyaşı emojisi kullandı.

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