Sırf Atatürk'e benziyor diye canlı yayında 1 milyon TL bağış topladı!
Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlarken ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısı, bir saatlik canlı yayında 1 milyon liradan fazla bağış topladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Tiktok hesabından canlı yayın açan Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Serdar Görel, 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldı. Görel'in takipçileri yorumları "Atam" mesajı ile doldurdu. Bazı takipçiler de yorumlarda gözyaşı emojisi kullandı.