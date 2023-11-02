Kassam Tugayları, İsrail tanklarını hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bir Kassam Tugayı üyesi, yanına kadar gittiği İsrail tankına patlayıcı yerleştirdi. Ardından güvenli bir noktaya çekilen Kassam üyesi, tanksavarla İsrail tankını havaya uçurdu.

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerleyen İsrail güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Kassam Tugayları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, Kassam üyesinin tünelden çıkarak İsrail tankının yanına kadar gittiği ve tanka patlayıcı yerleştirdiği görüldü. Ardından güvenli bir noktaya çekilen Kassam üyesi, tanksavarla İsrail tankını vurdu.