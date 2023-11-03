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 Veteriner kliniğinde cinayet anı kamerada! Köpek eğitmeni para için hayvan sahibini vurdu

MERSİN'de veteriner kliniğinde çalışan köpek eğitmeni, alacak-verecek meselesinden tartıştığı köpek sahibi müşterisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Çıkan arbede ve vurulma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin'de önceki gün merkez Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan (35), klinikte köpek eğitmeni olarak çalışan G.Ö. ile tartıştı. Köpek muayenesine ilişkin alacak verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan köpek eğitmeni G.Ö., müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Zanlı olaydan sonra kaçarken, Bozdoğan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Vurulma anı kamerada

Öte yandan, Mehmet Bozdoğan'ın silahla vurulma anı, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, klinik önünde yaşanan arbede, ardından duyulan silah sesleri ve sonrasında vurulan Mehmet Bozdoğan'ın yaralı halde aracın önüne geldiği anlar yer aldı.

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