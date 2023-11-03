Asgari ücretlileri üzecek haber! Ankara kulislerinde konuşuluyor

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, asgari ücrete ilişkin kulis aktararak, "Yerel seçimlerden sonra asgari ücrete yılda bir kere zam yapılacağı Ankara'da konuşuluyor." dedi.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, konuk olduğu canlı yayında milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelecek zamla birlikte senede iki kere zam alma durumunun rafa kalkma ihtimalinin Ankara kulislerinde konuşulduğunu ifade eden TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, yerel seçimler sonrası yüksek oranlarla zam alma ihtimalinin kalmayacağını belirtti.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan asgari ücret ve emekli zammına ilişkin tespiti şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra sıkılışıma politikası uygulamaya başladı. Yerel seçimlere giderken kemerleri tamamen sıkamaz. Sene başında emekli ve çalışanların alacağı en yüksek zam olacak. Yerel seçimlerden sonra asgari ücrete yılda bir kere zam yapılacağı Ankara'da konuşuluyor."