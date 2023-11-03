İsrail askerlerinden kamera önünde rezillik! Dünya ayağa kalktı, İsrail soruşturma başlatmak zorunda kaldı

İSRAİL askerleri sivilleri katlederken, Filistinli sivillere eziyet edip kameralar karşısında eğlenmeye başladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yapılan eziyet kameralara yansıdı, İsrail ordusu soruşturma başlatmak zorunda kaldı.

İsrail-Hamas savaşının 28. gününde Gazze'deki insani dram devam ederken bugün dünya gündemine işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen skandal görüntüler oturdu. Sosyal medyaya düşen ve infiale neden olan görüntüler sonrası İsrail ordusu soruşturma başlatmak zorunda kaldı.

Yerde yarı çıplak sürüklediler

Söz konusu görüntülerden birinde İsrail'e izinsiz olarak girmeye çalıştığı iddia edilen Filistinli bir adamın yerde yarı çıplak sürüklendiği görülüyor. Adam acı içinde çığlık atarken İsrail askerlerinden biri kafasına basıyor diğerinin ise ona silahını doğrulttuğu görülüyor. Kameralara yansıyan başka bir şiddet sahnesinde İsrailli asker gözleri bağlı Filistinli bir adamın karnına tekme atıyor, üzerine tükürüyor ve hakaret ediyor.

Dans edip dalga geçtiler

Başka bir görüntüde İsrailli askerin elleri kelepçeli, gözleri kapatılmış bir Filistinliyi tutup dans ettiği görülüyor. Cep telefonundan müzik açan asker korku içindeki Filistinli adama 'neden dans etmiyorsun' diye soruyor. Twitter'da paylaşılan diğer bir görüntüde ise yine gözleri bağlanmış elleri kelepçeli bir Filistinlinin üzerinde İsrail bayrağı örtülmüş şekilde oturduğu görüldü.

İsrail soruşturma başlatmak zorunda kaldı

İsrail Savunma Kuvvetleri(IDF) görüntüler sonrası soruşturma başlatmak zorunda kaldı. IDF'den yapılan açıklamada askerlerin davranışlarının IDF değerleri ile tutarsız olduğu belirtildi. Bir askerin ihraç edildiğini duyuran IDF, komutanların cephedeki tüm askerlerle konuşacağını belirtti.

İsrailli kullanıcılar ikiye bölündü

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler Times of Israel sitesinde yayınlandı. İsrailli kullanıcılar görüntüler sonrası ikiye bölündü. Bazıları, askerlerin disipline edilmesi yönünde çağrıda bulunurken, diğerleri Hamas'ın yaptıklarının yanında bunun hiçbir şey olduğunu öne sürdü.