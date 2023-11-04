Muhammed Nur Nahya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mehmet Şimşek videosu olay oldu! Faiz artışı göndermesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklitlerini yaparak ünlenen sosyal medya yayıncısı Muhammed Nur Nahya, şimdi de Erdoğan ile Hazine Bakanı Mehmet Şimşek videosuyla gündemde. Erdoğan ile Şimşek arasındaki 'faiz' tartışması ve 'görevden affını isteme belgesi' sosyal medyayı salladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit ettiği videolarla bilinen Muhammed Nur Nahya, yeni videosuyla sosyal medyayı salladı. Nahya, son yayınladığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in faizlerin artırılması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşmasını konu aldı.

Videoda Erdoğan ile karşılaşan Şimşek’e Erdoğan’ın faiz artırımlarıyla işlerin yoluna girip girmediğini sorması ve "Nebati faiz artırmayı bilmiyor muydu?” ve “Nas politikamız ne oldu?” sorularını yöneltmesi dikkat çekti. Videonun sonunda ise Erdoğan’ın elinde ‘Görevden Affını İsteme Belgesi’nin olduğu ve belgeyi Şimşek’e gösterdiği görüldü.