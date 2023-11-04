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DÜNYA

Vladimir Putin’den müftüye "Aleykümselam" cevabı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslüman din adamlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi Başkanı Müftü Albir Kurganov'un “Selamünaleyküm” sözüne, “Aleykümselam” diyerek karşılık verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleri ile toplantı yaptı. Ortadoğu’daki olayların yanı sıra Rusya’daki Müslümanların durumunun da ele alındığı toplantıda Vladimir Putin’e soru sormak için ayağa kalkan Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi Başkanı Müftü Albir Kurganov, “Selamünaleyküm” diyerek sözlerine başladı.

Vladimir Putin ise Kurganov'a “Aleykümselam” diyerek karşılık verince salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı.

Putin konuşmasında, Filistin-İsrail çatışmasına karşı Filistinli sivillerin gördüğü zarardan bahsederek, “Orada (Gazze’de) yaşanan dehşet doğrultusunda bir kıvılcım yakmak kolay oluyor. Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur. Taş kalplidirler” dedi.

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