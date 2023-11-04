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Kayseri'de tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Katil kadın gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., bıçak ile eşini göğsünden bıçakladı.

Ekipler cansız bedeninin buldu

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüpheli M.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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