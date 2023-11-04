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Filistin'den dünyaya çağrı! Gazze'de insani felaket!

Filistin'den dünyaya çağrı! Gazze'de insani felaket!

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörü yakıt eksikliği nedeniyle devre dışı kaldı ve elektirkler kesildi.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde kapanabileceğini duyurarak insani felaket uyarısı yapmıştı.

YENİ İNSANİ FELAKET

Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle devre dışı kaldı ve elektirkler kesildi.

Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 16'sının bombardıman ve yakıt eksikliği nedeniyle çalışamaz durumda olduğuğu belirtildi.

İSRAİL ORDUSU BOMBALAMIŞTI

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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