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Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 4. golünü attı

Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 4. golünü attı

Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.

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Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha kaydetti. Zaha, mücadelenin 33. dakikasında ceza yayının solundan sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi.

Başarılı futbolcu, maçın 51. dakikasında attığı golle skoru 2-0’a getirdi.

Tüm kulvarlarda 4. golünü attı

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı 4 oldu.

Müsabakaya 11’de başlayan Wilfried Zaha maçın 82. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

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