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Galatasaray - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (CANLI SKOR)

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi ise hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdulkerim, Kaan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Ziyech, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy

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