Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı

Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Abone ol

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Banu Parlak'ın Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından arandığı öğrenildi.

Son günlerde Dilan Polat ve Engin Polat ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve merkezi kurşunlanan Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Banu Parlak'ın Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından arandığı öğrenildi.

Güzellik merkezi kurşunlanmıştı

Banu Parlak, 2 yıl önce mahkemelik olduğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti yüzünden can güvenliğinin olmadığını ve başına gelebilecek her şeyden onların sorumlu olduğunu söylemişti. Çiftin kendisini öldürmek için tetikçi tuttuğunu ileri sürerek şikayetçi olan Parlak'ın geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklanmıştı.

5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı

Geçtiğimiz günlerde zayıflamak için Banu Parlak'a ait bir merkeze giden bir kadın, vücudundan yaralandı. Kadının şikayetinin ardından Parlak hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Öte yandan Parlak'ın merkezinde uyguladığı işlem için İl Sağlık Müdürlüğü'nden izin almadığı ileri sürülmüştü.