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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş cuma namazını Bosna Hersek'te kıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş cuma namazını Bosna Hersek'te kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, cuma namazını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı. Kurtulmuş cuma namazı sonrası Gazi Hüsrev Bey'in türbesini ziyaret ederek dua etti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş , cuma namazını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı. Kurtulmuş, cuma namazı sonrası Gazi Hüsrev Bey'in türbesini ziyaret ederek dua etti.

Başçarşı'yı gezdi, vatandaşlarla selamlaştı

Kurtulmuş, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurtulmuş, daha sonra Başçarşı'yı gezerek buradaki vatandaşlarla selamlaştı.

Hulusi Akar da eşlik etti

Numan Kurtulmuş'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu' da eşlik etti.

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