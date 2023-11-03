Tescilli Bingöl balı, Tarım ve Kredi Kooperatifi marketlerinin raflarında yer alacak

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde, Bingöl balının satışı yapılacak. Tarım Kredi Kooperatifi Bingöl balının markalaşması ve tanıtımının artması adına kentteki 111 üreticiden 435 ton bal alımı yaptı.

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Tescilli Bingöl balı, Tarım Kredi Kooperatifinin kentteki hizmet binasında düzenlenen törenle tıra yüklenerek gönderildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, burada düzenlenen programda gazetecilere, kentte geçen yıl TÜİK rakamlarına göre 160 bin kovandan 1489 ton bal elde edildiğini söyledi.

Bingöl'ün bal üretiminde Türkiye'de 20'inci, kovan üretiminde de 15. sırada olduğunu bildiren Usta, balın kent ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Bingöl Üniversitesi'nin çalışmalarının bala büyük bir değer kattığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Bingöl balının tüm Türkiye'deki görünürlüğü ve layık olduğu yere yerleşmesi açısından büyük bir atılım yaptık. Bugün balları tırla gönderiyoruz ama bu alımlar bitmeyecek. Tarım Kredi Kooperatifi şu anda Bingöl'deki ürettiğimiz balın hemen hemen yüzde 40'ını aldı. Devam eden alımlarıyla bu yüzde 50 gibi bir rakama ulaşacak. Tarım Kredi Kooperatifinin Bingöl balını piyasaya sunması, markalaşma ve pazarlama açısından büyük bir katkı ve sürdürülebilirliği sağlayacak. Raflarda çok kaliteli bala ulaşılacak. Fiyat istikrarını sağlayacağız, üretimin arttırma gibi faydaları da olacak."

Artık Bingöl balının raflarda korsan bir şekilde satılmasının da önleneceğini kaydeden Usta, anlaşmalı çiftçilik modeliyle üretilen balların kaliteli ve belli deneyimlerden ve testlerden geçerek alındığını bildirdi.

Usta, "Avrupa'dan da aldığımız tescille inşallah Bingöl, Türkiye'de bal ve arıcılıkta marka haline gelecek." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Tarım Kredi Kooperatifi Malatya Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Doğan Koç, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Aba ve arıcılar katıldı.