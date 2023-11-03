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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrailli rehinelerle ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrailli rehinelerle ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Blinken, İsrailli rehineleri güvenli bir şekilde geri getirmek için her şeyi yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin’deki çatışmaların başlamasından bu yana üçüncü kez İsrail'e ziyaret gerçekleştirdi. Blinken, başkent Tel Aviv’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi ile görüştü. Netanyahu ve Blinken'in basına kapalı gerçekleşen görüşmesinin ardından savaş kabinesi ile toplantıya geçildi.

Toplantıda, Blinken ve heyetine İsrail ordusu tarafından çatışmalara ilişkin hazırlanan bir video izletildi.

Rehinelerle ilgili açıklama

Blinken, Netanyahu ile görüşmesi sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Görüşmede rehinelerle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İsrailli, ABD’li ve farklı uyruklu çok sayıda insan var. Onları aileleri ve sevdiklerinin yanına güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmakta kararlıyız" dedi.

Zor günler yaşandığını belirten Blinken, "Güçlü bir şekilde İsrail'in yanında duruyoruz. İsrail'in kendisini savunma hakkı var" şeklinde konuştu.

İsrail'in kendisini nasıl savunduğunun ise önemli olduğunu vurgulayan Blinken, çatışmanın ortasında kalan sivilleri korumak için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Gazze Şeridi’ne yönelik yardımların acil olarak ulaştırılması gerektiğini ifade eden Blinken, her iki ülkenin de bu konuda birlikte çalışma konusunda ortak kararlılığa sahip olduğunu kaydetti.

Sivilleri uyardık iddiası

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri saldırılar öncesi uyardıklarını öne sürdü. Uluslararası hukuka uygun olarak Gazze’deki 1.2 milyon kişiye askeri operasyon öncesi bölgeden çıkmaları gerektiğini belirten broşürler gönderdiklerini ifade eden Herzog, Filistinlilere toplam 6 milyon kısa mesaj gönderdiklerini ve 4 milyon telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini iddia etti.

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