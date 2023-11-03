Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah: "ABD üslerine saldıracağız"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bugün yaptığı ilk halka açık konuşma ile İsrail-Hamas savaşına ilişkin sessizliğini bozdu. Nasrallah, "ABD üslerine saldıracağız. Irak'taki ve Suriye'deki ABD üsleri hedefimizdedir. Bu savaş öncekiler gibi değildir. Bu savaş tarihi bir savaştır" dedi. Nasrallah konuşmadan hemen önce İsrail'den gelen açıklama da dikkat çekti.

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Dünya endişe ve merakla bu açıklamayı bekliyordu. İsrail, Gazze'de katliam yaparken, Hizbullah'ın ikinci bir cephe açmasından çekiniyor. "Hizbullah İsrail'e karşı savaş mı ilan edecek?" diye herkes merak ederken Lübnanlı Şii grup Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nasrallah, "Bizim gece gündüz çalışmamız gereken hedef Gazze'ye yapılan saldırıların durması. 2. Filistin direnişinin kazanması bu hedef ilk önce göz önünde bulundurulmalı." diye konuştu.

"ABD üslerine saldıracağız. Irak'taki ve Suriye'deki ABD üsleri hedefimizdedir. Bu savaş öncekiler gibi değildir. Bu savaş tarihi bir savaştır" diyen Nasrallah, "Bazıları bizim savaşa gireceğimizi söylüyor, biz bu savaşa 8 Ekim'den beri zaten katıldık. Hamas'ın bu direnişi kazanmasını sağlamalıyız. Cephemizde olup bitenlerle asla yetinmeyeceğiz." dedi.

Arap ülkelerine: Refah sınır kapısını açamayacak kadar mı acizsiniz?

Nasrallah, Arap ve İslam ülkelerine seslenerek, "İsrail'e petrol akışını kesin" ifadesini kullandı ardından şöyle devam etti: 22 Arap ülkesi, Gazze'ye bir tır yardım sokamayıp bir yaralıyı çıkartamıyor. Refah sınır kapısını açamayacak kadar mı acizsiniz?

Hasan Nasrallah konuşmaya başlamadan önce İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Halevi ise "Eğer Hizbullah bize savaş ilan ederse İsrail Silahlı Kuvvetleri dünyada daha önce görülmemiş bir ateş gücü ile Hizbullah’ı vuracak." tehdidinde bulundu. İsrail Ordusu sözcüsü, silahlı kuvvetlerin ülkenin kuzeyinde “yüksek alarm durumunda” olduğunu söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Beyrut'un güney banliyölerinde İsrail ile yaşanan son gerginlikte öldürülen savaşçıları onurlandırmak için düzenlenen bir tören sırasında destekçilerine hitap ederken ekranda görünüyor.

İşte Hasan Nasrallah'ın açıklamasından satır başları...

- Aksa Tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Bugün şehitlerimizin gününü kutluyoruz. Onlar ulu bir kazanç elde ettiler. Hayatını kaybeden bu şehitler kazandılar. Kur'an'a göre Allah'ın onlar hakkında ne söylediğini okumamız bile yeter. Onlarla gurur duyuyoruz.

- Onlar İsrail operasyonu olmayan bir cennette olacaklar. Katliam olmayacak, ABD müdahalesi olmayacak. Bizim asıl gücümüz sarsılmaz inancımızda. Bizim kararlılığımızda, bu davaya baş koymuşluğumuzda.

-Dünyada meşru bir savaş arıyorsak, Siyonistlerle savaştan daha meşru bir savaş bulamayız. İsrail'e karşı savaşmanın ilahi bir dava olduğu açıktır.

Gizlemeleri bizi sinirlendirdi ama...

- Bu mübarek Aksa Tufanı operasyonu yüzde yüz Filistin'in planıydı. Hayatını kaybedenler de Filistinli...

- Direnişçiler bu operasyonu Gazzelilerden bile gizli tuttular. Kassam'ın operasyonu gizli tutması bizi sinirlendirdi ama bu operasyon için gerekliydi.

Kimse Filistin'in yanında durmadı

-Kimse Filistin'in yanında durmadı. Dünya Filistin'e sırtını çevirdi. Filistin tamamen terk edildi, unutuldu. Düşmanımızın politikası daha da aşağılayıcı.

-Gazze halkının dünyada benzeri yoktur. Bu Allah'ın yolunda yapılan yüce bir savaş. Biz bu davaya baş koyduk. İsrail’e karşı savaşmak, Allah yolunda savaşmanın en açık örneğidir.

- Pozisyonumuzu netleştireceğiz. İsrail ordusunun çatışmaları artık birden fazla sahalara yayıldı.

İsrail aslında bir örümcek ağı kadar zayıf

- Mescid-i Aksa fırtınasında saha seviyesinde yaşananlar kahramanca ve cesurcaydı. Mescid-i Aksa Fırtınası Savaşı, İsrail rejiminin zayıflığını ve kırılganlığını, İsrail'in aslında bir örümcek ağından daha zayıf ve daha istikrarsız olduğunu ortaya çıkardı.

- Nerede büyük dediğiniz İsrail Ordusu? Bu İsrail, ABD'nin oluşturduğu bir rejimdir. Nerede Büyük İsrail? ABD gemileri geliyor. ABD askerleri geliyor. ABD silahları geliyor. Hani İsrail çok büyüktü? Nerede güçlü İsrail Ordusu? Bunlar mı ayakları üstünde duracak?

- Amerika, sarsılan bu rejimi kurtarmak, yeniden ayağa kaldırmak için hemen ayağa kalktı. Amerika'nın İsrail rejimine yardım etme telaşı, bu rejimin zayıflığını ortaya çıkardı.

- İşgalciler içiyordu, eğleniyordu.. Hepsi uykudan uyanıp operasyonu öğrendi.

Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldıracağız

- Her şey yerine oturduğunda dünya şunu öğrenecek. Gazze'dekilerin hepsi çılgınca hareket eden bir ordu tarafından öldürüldüler. Bu olayın karşısında İsrail hükümeti hala bir ders çıkaramadı.

- ABD üslerine saldıracağız. Irak'taki ve Suriye'deki ABD üsleri hedefimizdedir.

"Bu savaş öncekiler gibi değil"

- Bu savaş öncekiler gibi değildir. Bu savaş tarihi bir savaştır.

-Gazze'nin kazanması Kudüs'ün kazanmasıdır. Bölge halklarının zaferidir. Bazıları diyor ki Gazze kazanırsa İran kazanır. Bu saptırmadır. Bu dezenformasyondur. Gazze'nin zaferi; Mısır'ın çıkarınadır, Suriye'nin çıkarınadır, Lübnan'ın çıkarınadır; tüm bölge ülkelerinin çıkarınadır.

Hizbullah'ın 2 hedefini açıkladı

Bu hak ve batılın savaşı. Bu savaşın bir tarafı Britanya, İsrail ve insanlığını kaybetmiş kesimin yürüttüğü bir savaş... Bizim gece gündüz çalışmamız gereken hedef Gazze'ye yapılan saldırıların durması. 2. Filistin direnişinin kazanması bu hedef ilk önce göz önünde bulundurulmalı.

Arap ve İslam ülkelerine sesleniyorum...

Arap ve İslam ülkelerine sesleniyorum, İsrail'e petrol akışını kesin. Şunu bilmemiz lazım asla umutsuzluğa kapılmamamız lazım. 22 Arap ülkesi, Gazze'ye bir tır yardım sokamayıp bir yaralıyı çıkartamıyor. Refah sınır kapısını açamayacak kadar mı acizsiniz?

Bazıları bizim savaşa gireceğimizi söylüyor...

-Bugün kim susuyorsa, insansa insanlığını, dini varsa dinini, şerefi varsa namusunu yeniden düşünmelidir.

- Bazıları bizim savaşa gireceğimizi söylüyor, biz zaten savaşa girdik. Cephemizde olup bitenlerle asla yetinmeyeceğiz.

Bu senaryo kesinlikle gerçekleşebilir

-İsrail Ordusunun üçte biri Lübnan sınırında bulunuyor. İsrail bu cephenin çığ gibi büyüyerek bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkuyor ve bu senaryo gerçekçi ve kesinlikle gerçekleşebilir.