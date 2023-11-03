BIST 7.621
DOLAR 28,41
EURO 30,45
ALTIN 1.826,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sokak ortasında husumetlisini silahla vurdu!

Sokak ortasında husumetlisini silahla vurdu!

Adıyaman’ın Besni ilçesinde husumetlisi tarafından sokak ortasında silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Abone ol

Besni ilçesinin Atatürk Caddesi üzerinde daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hanifi C. ile Yakup K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Hanifi C., yanında bulundurduğu silahla Yakup K.’yi vurdu.

Omuz ve karın bölgesinden yaralanan Yakup K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup K.’yi silahla vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Hanifi C. ise saklandığı bir binanın bodrum katında polis ekiplerince yakalandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah, İsrail'e savaş mı ilan ediyor! Hasan Nasrallan'tan flaş açıklamalar...
Hizbullah, İsrail'e savaş mı ilan ediyor! Hasan Nasrallan'tan flaş açıklamalar...
Beyazgül’den eğitime tam destek
Beyazgül’den eğitime tam destek
Amerikan Vakfı, Ruşen Çakır’ı fonlamaya doyamadı! Medyascope'a yaklaşık 500 bin dolar akıtmışlar
Amerikan Vakfı, Ruşen Çakır’ı fonlamaya doyamadı! Medyascope'a yaklaşık 500 bin dolar akıtmışlar
Otomobil yaya geçidinde Alman turiste çarptı: 1 yaralı
Otomobil yaya geçidinde Alman turiste çarptı: 1 yaralı
Bacaklardaki kan pıhtılaşması ani ölümlere neden olabiliyor!
Bacaklardaki kan pıhtılaşması ani ölümlere neden olabiliyor!
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hız kesmiyor; bir müjde daha verdi!
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hız kesmiyor; bir müjde daha verdi!
Arda Güler'li Real Madrid'in maçları nerede yayınlanacak?
Arda Güler'li Real Madrid'in maçları nerede yayınlanacak?
KOP’tan küçükbaş hayvanlar için güneş enerjili suluk projesi
KOP’tan küçükbaş hayvanlar için güneş enerjili suluk projesi
Fenerbahçe'den Dilan-Engin Polat kararı! Başkan Ali Koç talimat verdi
Fenerbahçe'den Dilan-Engin Polat kararı! Başkan Ali Koç talimat verdi
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi uzatıldı
Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi uzatıldı
İsrail'i İngiltere Büyükelçiliği önünde protesto ettiler!
İsrail'i İngiltere Büyükelçiliği önünde protesto ettiler!