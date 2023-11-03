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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hız kesmiyor; bir müjde daha verdi!

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hız kesmiyor; bir müjde daha verdi!

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, göreve geldiği günden bu yana hız kesmeden çalışıyor.

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Nevşehir halkının yüzünü güldüren Başkan Savran, önceki dönemde hizmetten yoksun kalan Nevşehir'in adeta bükülmüş belini doğrultmaya devam ediyor.

Çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Yeni bir müjde daha verdi. Aksaray Yolu üzerindeki 112 bin metre kare alanda yapılacak olan Yeni Sanayi Sitesi için altyapı ve yol çalışmalarına başlandığını müjdeledi. Başkan, "TOKİ Başkanlığı tarafından hazırlanan uygulama projesinin belediyeye ulaştığını ve altyapı çalışmalarının bugün itibariyle başlayacağını" duyurdu.

Gerçekleştirilen ve planlanan projelerde Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran'a destekleri için teşekkür eden Başkan "derdimiz ne seçim ne de oy, derdimiz Nevşehir ve verdiğimiz sözleri yerine getirme çabası" dedi.

Başkan Savran, 7'sinden 70'ine her yaş grubundan bireye gösterdiği samimiyetiyle Nevşehirli vatandaşların büyük takdirini topluyor.

Belediye bütçesini israf etmeyerek, kamu hassasiyetine, görev liyakatine son derece önem vermesinin yanısıra, gülen yüzüyle de gönülleri fethediyor.

Başkan Savran, Nevşehir'in turizm, sanayi, alt yapı, imar ve mimari de gelişmişliğini artırırken, ihtiyaca yönelik tüm beklentilere de cevap veriyor. 'Güzel atlar diyarı' Kapadokya Başkanıyla daha da güzelleşiyor.

İnternethaber.com / Ayşegül Akyüz Yahşi

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