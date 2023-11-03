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Fenerbahçe'den Dilan-Engin Polat kararı! Başkan Ali Koç talimat verdi

Fenerbahçe'den Dilan-Engin Polat kararı! Başkan Ali Koç talimat verdi

Tüm Türkiye gözaltındaki Dilan- Engin Polat çiftini konuşurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Polat ailesinin voleybol takımlarına olan sponsorluklarını sonlandırdı.

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Kara para aklamak dahil birçok suçlama nedeniyle gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat markalarıyla geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'nin kadın ve erkek voleybol takımlarına 1 sezonluk sponsor olmuştu.

Dilan Polat Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın tayt arkası sponsoru, Engin Polat ise Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın kol sponsoruydu.

Ali Koç talimat verdi

Polat çifti gözaltına alındıktan sonra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatıyla söz konusu sponsorluk anlaşmalarının sonlandırıldığı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin hukuki süreç sonlandıktan sonra resmi açıklama yapması bekleniyor.

Siteden isimleri kaldırıldı

Öte yandan kulüp resmi web sitesindeki sponsorlar kısmından Dilan Polat ve Engin Polat isimlerini kaldırdı.

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