BIST 7.639
DOLAR 28,41
EURO 30,45
ALTIN 1.827,24
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener’in basın danışmanının görevine son verildi

Meral Akşener’in basın danışmanının görevine son verildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin görevine son verildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Abone ol

Medyascope’a konuşan Murat İde, İYİ Parti’de bundan sonra basın müşaviri olarak görev yapmayacağını belirtti.

İYİ Parti’nin bu kararı almasının gerekçesini tam olarak bilmediğini söyleyen İde, bundan sonra ne yapacağı konusunda da “Olay henüz yeni, düşünmedim ve bir karar vermedim” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde’ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz."

ÖNCEKİ HABERLER
Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor! Bakanlık duyurdu
Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor! Bakanlık duyurdu
O hakemi küstürdüler! Hakemliği bıraktığını açıkladı
O hakemi küstürdüler! Hakemliği bıraktığını açıkladı
CHP Kurultayı nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
CHP Kurultayı nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Manisa için kuvvetli fırtına uyarısı!
Manisa için kuvvetli fırtına uyarısı!
Hollywood yıldızı Al Pacino'nun ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı
Hollywood yıldızı Al Pacino'nun ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı
Kurultay öncesi Ekrem İmamoğlu'ndan ilk mesaj
Kurultay öncesi Ekrem İmamoğlu'ndan ilk mesaj
İspanya'da orman yangını: Bin 400 hektarlık alan kül oldu!
İspanya'da orman yangını: Bin 400 hektarlık alan kül oldu!
Bakan Aşkın Bak: KYK asansörlerine karekod koyacağız, bakım takvimi görülecek
Bakan Aşkın Bak: KYK asansörlerine karekod koyacağız, bakım takvimi görülecek
Yeni 'Prison Break' dizisi izleyicilerle çok yakında buluşacak
Yeni 'Prison Break' dizisi izleyicilerle çok yakında buluşacak
İtalya'da şiddetli yağış ve sel oldu, 5 ölü
İtalya'da şiddetli yağış ve sel oldu, 5 ölü
Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan 'pankart' talimatı! Hemen kaldırdılar
Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan 'pankart' talimatı! Hemen kaldırdılar
Bakan İbrahim Yumaklı tarihi duyurdu! İş arayana müjde, işçi alımı yapılacak
Bakan İbrahim Yumaklı tarihi duyurdu! İş arayana müjde, işçi alımı yapılacak