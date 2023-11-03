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İtalya'da şiddetli yağış ve sel oldu, 5 ölü

İtalya'da şiddetli yağış ve sel oldu, 5 ölü

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle yaşanan can kaybının beşe yükseldiğini açıkladı.

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İtalya'da Ciaran fırtınası, şiddetli yağış ve sellerin yaşandığı olumsuz hava koşulları nedeniyle beş kişi hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, bugün sabah saatlerinde İtalya'nın Rai News haber kanalına yaptığı açıklamada, Toskana'daki ölü sayısının daha önce açıklanan üçten beşe yükseldiğini bildirdi. Ciaran fırtınasının beraberinde getirdiği yağışlar gece boyunca devam ederken, Toskana'da pek çok araç sel sularına kapılarak sürüklendi ve bölgedeki köprüler zarar gördü.

İtalya genelinde etkisini gösteren yağışlı ve kuvvetli rüzgarlı hava, özellikle Toskana ve Veneto bölgelerinde sel ve taşkınlara yol açmış, Toskana'da ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetmiş, yedi kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Halka evden çıkmamaları çağrısı yapan Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, bölgede durumun ciddi olduğunu vurgulayarak 'acil durum' ilan etmişti.

Eugenio Giani, Toskana bölgesinden geçen Bisenzio nehrinin de aşırı yağışların etkisiyle taştığını, özellikle Seano, Quarrata ve Campi Bisenzio beldelerine yardım için botlar gönderdiklerini kaydetmişti. Olumsuz hava koşullarının en çok etkilediği bölge olan Toskana ile Elba Adası arasındaki vapur seferleri de kuvvetli rüzgar nedeniyle ertelenmişti. Ayrıca yine Toskana'da 40 bin kişiye elektrik verilemediği bildirilmişti.

Ülke genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle Toskana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Ligurya bölgelerinde pek çok kent ve ilçede okullarda 3 Kasım Cuma günü tedbir maksatlı eğitime ara verildiği daha önce açıklanmıştı.

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